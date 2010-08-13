Азаров "за" безлад у забудові?

Спрощення процедури видачі земельних ділянок для бізнесу посилить ситуацію з безладною забудовою українських міст.

Про це народний депутат України Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ (фракція БЮТ) заявив УНІАН, коментуючи відповідну ініціативу уряду.

За його словами, ця пропозиція викликає «більше побоювань, чим схвалення».

«Мені, наприклад, абсолютно незрозуміло, що ще потрібно спростити в механізмі землевідведення для бізнесу?! Це і сьогодні відбувається досить просто – за великі гроші в будь-якому місці будь-якого міста. Що означає спростити? Виділяти ділянки в найкоротші терміни? Забудовувати зелені зони міст? Навряд чи таке спрощення піде на користь нашій країні», – підкреслив політик.

При цьому він звернув увагу на те, що від цієї ініціативи, в першу чергу, постраждають історичні центри українських міст.

«Ми вже бачимо приклади того як безладно, з порушенням усіляких норм розростаються бізнес-центри в історичній частині Києва, Львова, Харкова, Чернівців, Івано-Франківська. Про Ялту і південний берег Криму і говорити не доводиться – те, наскільки там спрощена процедура видачі землі, видно неозброєним поглядом», – відзначив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

На переконання депутата, ділянки з комунікаціями, які глава уряду зобов’язав безкоштовно надати будівельникам в кожній області, навряд чи будуть відведені під доступне житло. «Якщо на якійсь із цих ділянок і з’явиться житловий будинок, то, як завжди, елітний, недоступний простим людям. В цілому ж, на цій програмі Кабінету Міністрів нагріватимуть руки будівельні олігархи. Доступне ж житло, як не будувалося, так і не будуватиметься», – заявив депутат.

На переконання Д.ВЕТВИЦЬКОГО, процедура виділення земельної ділянки під будь-яке будівництво повинна бути чітко законною.

«Поява потворних офісних і торгових центрів, висотних готелів в історичній частині міста сьогодні можлива тільки в Києві. У будь-якій європейській країні діють жорсткі обмеження будівництва в центрі міста, і взагалі. Навіть після виділення земельної ділянки влада повинна строго контролювати висоту забудови, дотримання правил техніки безпеки і якість будівельних робіт і матеріалів», – підкреслив він.

Довідка УНІАН. 15 липня 2010 року прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з представниками ділових кіл і дипломатичного корпусу пообіцяв, що уряд значно спростить процедуру надання земельних ділянок під будівництво. «Я дав доручення мерам міст надавати майданчики під будівництво безкоштовно, причому, це мають бути не пустирі. Це мають бути підготовлені майданчики. Так, ми зараз підемо на втрати, тому що підготовка майданчика – це комунікації, це мережі, але ми зараз повинні на це піти, щоб забезпечити будівельні обсяги наступних років. Потім ми знайдемо прийнятну формулу для співпраці з будівельним бізнесом, але у будь-якому випадку ми максимально спростимо надання землі для бізнесу», – зазначив М.АЗАРОВ.