Провідні німецькі експерти-економісти запропонували підвищити пенсійний вік до 70 років, повідомляє Reuters.

За словами глави німецького Інституту економіки (IW) Міхаеля ХЮТЕРА, з урахуванням збільшення тривалості життя і скорочення чисельності населення пенсія з 70 років має розглядатися як реальна перспектива.

М.ХЮТЕРА підтримав глава Інституту економічних досліджень (DIW) Клаус ЦІММЕРМАН, вони відзначили, що зростання тривалості життя і скорочення населення незабаром стане непідйомним тягарем для системи пенсійного забезпечення. "Поступове підвищення пенсійного віку до 70 років, є найгуманнішим, що можна зробити, щоб подолати прийдешні виклики", - відзначив К.ЦІММЕРМАН.

Уряд зі свого боку має намір дотримуватися закону, прийнятого ще попереднім урядом великої коаліції з консерваторів і соціал-демократів, який передбачає поступове підвищення пенсійного віку року з 65 до 67 років у період з 2012 до 2029 рік. Тим часом представники СДПН, що раніше голосували за цей закон, тепер, перебуваючи в опозиції, сумніваються в його необхідності.

Голова СДПН Зігмар ГАБРІЕЛЬ відзначив, що вихід на пенсію з 67 років виправдано лише тоді, коли ринок праці готовий прийняти літніх людей; інакше введення відповідного закону необхідно відкласти. Член фракції соціал-демократів у бундестагу Олаф ШОЛЬЦ заявив в інтерв`ю Tagesschau, що перш, ніж збільшувати пенсійний вік, необхідно вирішити питання з тими, хто вже трохи за п`ятдесят років втрачає роботу і через вік не має шансів нікуди влаштуватися.