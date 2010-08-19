Павличко вимагає від Януковича звільнити Табачника

Координатор Народного комітету захисту України Дмитро ПАВЛИЧКО вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА звільнити міністра освіти та науки Дмитра ТАБАЧНИКА за “антиукраїнську» діяльність.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Д.ПАВЛИЧКА.

“За президентства В.ЯНУКОВИЧА влада набула відверто антиукраїнських рис. Рух у напрямку перетворення України на сателіта Росії триває. Сформований напівавторитарний режим продовжує царсько-радянські традиції утисків і нищення всього національного”, - констатує Д.ПАВЛИЧКО.

Тому, вважає він, “не дивно, що українське суспільство стурбоване розгортанням діяльності таких україноненависників, як міністр освіти та науки Д.ТАБАЧНИК”.

Як стверджує Д.ПАВЛИЧКО, Д.ТАБАЧНИК, перебуваючи на посаді міністра, “розгорнув широкий наступ на українську освіту, знищуючи в ній усе українське”.

”Українські громадяни обурені тим, що ТАБАЧНИК ліквідував сектор рідної мови, як структурний підрозділ Міністерства освіти. Про те, що ці ганебні дії отримують високе благословення від глави держави та прем’єр-міністра, може свідчити і той факт, що Кабінет міністрів на чолі з АЗАРОВИМ скасував іспит з української мови при вступі до аспірантури та складання кандидатського екзамену з української мови для отримання ступеня кандидата наук”, - йдеться у заяві.

Д.ПАВЛИЧКО також зазначив, що “за вказівкою ТАБАЧНИКА, на догоду сучасним російським кремлівським лідерам, переписують шкільні підручники, де закладаються ворожі Україні історичні та світоглядні концепції; завдяки цій кампанії цього року міністр фактично зірвав процес забезпечення підручниками школярів”.

”Цинізм ТАБАЧНИКА виявився навіть у тому, що на прийнятті у Московського патріарха КИРИЛА у Києві міністр привселюдно запропонував свою особу як втілювача в Україні хворобливо-шовіністичної ідеї “Русского міра”. Міністр мав би знати, що в його компетенцію не входить пропаганда абсурдних з точки зору здорового глузду міфів та ідеологем”, - заявив Д.ПАВЛИЧКО.

На його переконання, “крім антиукраїнської діяльності, ТАБАЧНИК наполегливо вибудовує корупційну схему в системі освіти – відміна зовнішнього тестування повертає нашу освіти на десятки років назад, зводячи з європейського шляху”.

”Особливо обурює те, що ТАБАЧНИК розпочав репресії проти тих, хто не поділяє його поглядів, не працює на перетворення України на Малоросію, «южную губернию» Росії”, - підкреслив Д.ПАВЛИЧКО.

Зокрема, зазначив він, “незаконно був звільнений ректор Донецького національного університету академік Володимир ШЕВЧЕНКО, який, на відміну від Д.ТАБАЧНИКА, є вченим світового рівня; також з посади усунутий ректор Уманського державного педагогічного університету ім. П.Тичини Михайло МАРТИНЮК та ректор Одеського національного університету ім. І.Мечникова Валентин СМИТИНА”.

”Народний комітет захисту України вимагає від Президента В.ЯНУКОВИЧА дати належну оцінку антиукраїнській діяльності Д.ТАБАЧНИКА та звільнити його з посади міністра освіти. В іншому разі на Президента України В.ЯНУКОВИЧА ляже вся відповідальність за провокаційні, непрофесійні та антидержавні вчинки цієї зловісної постаті”, - вимагає Д.ПАВЛИЧКО