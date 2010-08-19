Генпрокуратура оголосила Данилишина в розшук

Генеральна прокуратура України оголосила колишнього міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА у розшук та заочно висунула йому обвинувачення.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник прес-служби Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, проти Б.ДАНИЛИШИНА порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 - зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки - за фактом заподіяння ним збитків державі на суму 4,5 млн. грн. при погодженні ДП “МА «Бориспіль» застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Деякі ЗМІ з посиланням на джерела в ГПУ повідомляли, що Б.ДАНИЛИШИН переховується в Німеччині, куди він виїхав за день до порушення кримінальної справи.

Між тим у Федеральній поліції Німеччини заявили, що не мають інформації про те, що колишній міністр економіки України Б.ДАНИЛИШИН нібито перебуває на території ФРН.