Викрито посадовців ТОВ,які вносили до податкових декларацій неправдиві відомості
11:55, 20 серпня 2010Право
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ухилилися від податків на 2,2 млн. грн.
На Донеччині працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, котрі впродовж минулого та цього років внесли до податкових декларацій неправдиві відомості, у результаті чого до держбюджету не було сплачено обов’язкових платежів на суму 2,2 мільйона гривень.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, органами прокуратури за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення)
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