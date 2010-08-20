Викрито посадовців ТОВ,які вносили до податкових декларацій неправдиві відомості

На Донеччині працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, котрі впродовж минулого та цього років внесли до податкових декларацій неправдиві відомості, у результаті чого до держбюджету не було сплачено обов’язкових платежів на суму 2,2 мільйона гривень.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, органами прокуратури за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення)