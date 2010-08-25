Затримано активіста,який розповсюджував правозахисні листівки

У Чернігові під час святкування 19-ї річниці Незалежності України правоохоронці затримали чоловіка, який розповсюджував буклет щодо протиправних дій міліції.

Як повідомив УНІАН голова Чернігівської обласної організації партії "За права людини" Володимир ЧАУС, на Красній площі Чернігова міліцією без пояснення причин було затримано активіста партії Віктора КОСТЮКА, інваліда по зору, який розповсюджував правозахисні листівки "Захисти свої права від незаконних дій міліції".

За словами В.ЧАУСА, міліціонерам не сподобалося, що активіст розповсюджував матеріали у присутності керівництва області та керівництва Партії регіонів: чоловіка було затримано під час виступу народного депутата України від Партії регіонів Михайла ЧЕЧЕТОВА.

Затриманого було доставлено до Чернігівського міського відділу міліції. Завдяки втручанню керівництва партії та членів правозахисних організацій міста через деякий час хлопця було звільнено.

У Чернігівському обласному осередку партії "За права людини" висловили обурення зростанням фактів переслідувань громадян з боку міліції. "До нас надходять численні звернення про тортури затриманих, нерозслідування злочинів та зловживання міліціонерами службовим становищем. Але попередні факти не стосувались порушень політичних прав. Тепер активісти партії відчули початок переслідування за політичною ознакою на власному прикладі", - заявив керівник обласного осередку партії.

Чернігівська обласна організація партії "За права людини" звернеться з офіційною скаргою до УМВС в Чернігівський області та прокуратури Чернігова щодо протиправних дій міліції під час затримання активіста партії.