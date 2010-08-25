Ліквідовувати райради у Києві можна тільки після референдуму

Голова Шевченківського району Києва Віктор ПИЛИПИШИН заявляє, що ліквідовувати районні ради у столиці можна лише після референдуму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі В.ПИЛИПИШИНА.

“Діючі столичні депутати сьогодні не мають морального права приймати стратегічні доленосні рішення відносно майбутнього Києва, в тому числі про ліквідацію районних рад. Це можливо зробити лише після саморозпуску Київради та обрання її нового складу. До того ж, слід провести міський референдум і тільки за його підсумками приймати рішення про скасування райрад”, - наголосив керівник Шевченківського району столиці.

Як констатував В.ПИЛИПИШИН, cтоличні депутати мають намір назавжди відмовитись від виборів до районних рад, попросивши своїх парламентських колег змінити закон „Про столицю” таким чином, щоб Київрада могла самостійно приймати рішення про утворення і ліквідацію районних рад. “Після того, як Верховна Рада вносить необхідні зміни, міська рада цілком ліквідує місцеве самоврядування на рівні районів, а райдержадміністрації перетворює на звичайні філії КМДА”, - зазначив він.

За словами В.ПИЛИПИШИНА, “корінь зла знаходиться зовсім не в системі представницьких органів влади. Проблема в законодавстві, в тій схемі, за якою ці районні ради обирались, і в самих партіях. В результаті ми отримали не представників громади, а бійців партії”.

„Але чи дає це моральне право комусь, не спитавши думку людей, забирати в них право вибору? Про Верховну Раду можна сказати те саме, але ніхто поки що не додумався ліквідувати парламент, я вже не кажу про Київраду. Тільки тоді, коли люди самі дадуть добро на зменшення власних прав, це рішення буде моральним, законним і легітимним”, - заявив В.ПИЛИПИШИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 серпня, Київська міська рада звернулася до Верховної Ради щодо внесення змін до Закону «Про столицю України – місто-герой Київ» про можливість ліквідації районних рад у столиці. За таке звернення проголосували 65 депутатів Київради.