Янукович у Німеччині боротиметься з міжнародним тероризмом

Сьогодні відбудеться офіційний візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, за словами посла України у ФРН Наталії ЗАРУДНОЇ, під час візиту буде обговорено питання європейської інтеграції та боротьби з організованою злочинністю.

“Звичайно, будуть і питання стосовно подальшого прогресу лібералізації візового режиму”, - зауважила посол.

“Як очікується, під час візиту В.ЯНУКОВИЧА до Берліна вперше на такому рівні Україна і Німеччина підпишуть угоду про спільні дії проти організованої злочинності й міжнародного тероризму. Німецькі й українські органи внутрішніх справ зможуть тоді спілкуватися напряму, щоб не допустити зловживань свободою переміщення в Європі та порушень візового законодавства”, - зазначила Н.ЗАРУДНА.

Ще однією темою переговорів, зауважила посол, буде зона вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.