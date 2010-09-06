Права споживачів медпрепаратів пропонують захистити

Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживацької політики (Держспоживстандарт) ініціює внесення змін до законодавства, що регулює захист прав споживачів у випадку купівлі неякісних лікарських засобів, медичної техніки, отримання послуг лікування і реабілітації через неправдиву рекламу.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту.

Згідно з повідомленням, до комітету надходять численні звернення громадян про порушення суб’єктами господарювання прав споживачів, стосовно належної якості, безпеки і торговельного обслуговування під час реалізації харчових продуктів для дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок на відстані (через телекомунікаційні мережі, поштовий зв`язок, телебачення, інформаційні мережі).

Зокрема, реалізатори такої продукції приписують їм надзвичайні лікувальні властивості. Вони стверджують, що ці препарати можуть зменшувати чи збільшувати тиск, знищувати віруси, а також лікувати онкологічні та інші захворювання. Аналогічна ситуація спостерігається з різноманітними приладами, що не зареєстровані в Україні як медична техніка. Їм реалізатори також приписують надзвичайні лікувальні властивості.

Крім того, порушення під час купівлі-продажу виявляються, як правило, у тому, що суб’єкт господарювання всупереч вимогам статті 13 Закону України «Про захист прав споживачів» (далі – Закон), не оформляє належним чином правовідносини зі споживачем. Зокрема, не надає споживачеві документ, який засвідчує факт укладання договору, що надалі буде основою для виникнення взаємних прав та обов’язків, а також не надає споживачеві необхідної, достовірної, своєчасної та доступної інформації, передбаченої законодавством про захист прав споживачів.

Такий документ, вважають у Держспоживстандарті, повинен містити дату укладення договору; найменування та місцезнаходження продавця (виконавця); найменування продукції; ціну; строк виконання робіт (надання послуг); інші істотні умови договору; права та обов`язки сторін договору.

Відсутність зазначеного документа та повної інформації призводить до того, що територіальні управління у справах захисту прав споживачів не в змозі виконати покладені функції щодо захисту прав споживачів та вжити заходів до таких суб’єктів господарювання, передбачених чинним законодавством, відзначають у комітеті.

”Для поліпшення ситуації на споживчому ринку України, пов’язаної з порушенням прав споживачів щодо укладення договорів на відстані, Держспоживстандарт України вважає за необхідне внести відповідні зміни до Закону України «Про захист прав споживачів», - зазначає перший заступник голови комітету Владислава ХИЖНЯК.