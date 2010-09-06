Литвин визнав процедурні порушення при ухваленні політреформи-2004

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що при ухваленні у 2004 році змін до Конституції були процедурні порушення, але необхідно розуміти, до яких наслідків може призвести скасування цих змін.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку спікер висловив на прес-конференції.

Він зазначив, що до парламенту, відповідно до процедури, звернувся Конституційний Суд щодо бачення Верховною Радою питання, з яким до КС звернулися 252 народних депутати - щодо конституційності Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV. В.ЛИТВИН підкреслив, що Конституційний Суд, починаючи провадження у справі, завжди звертається до відповідних органів щодо їх ставлення до порушених питань.

За словами В.ЛИТВИНА, «якщо дивитися на формальні підстави, на процедуру внесення змін до Конституції, то, звісно, що Верховна Рада України тут порушила процедуру».

При цьому він додав, що при ухваленні рішень щодо конституційності внесених до Основного Закону змін необхідно моделювати наслідки.

Спікер підкреслив, що з даної ситуації необхідно «винести урок, що до Конституції треба ставитися поважно, її треба виконувати».

В.ЛИТВИН вважає за доцільне створити робочу групу, куди б увійшли представники всіх офіційних інститутів влади, а також фахівці з конституційного права, які б виробили спільне бачення конституційних засад.

В.ЛИТВИН повідомив, що надіслав до КС власне бачення політреформи-2004 на 9-ти сторінках, і цей текст буде оприлюднено сьогодні на офіційному сайті паралменту.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання щодо конституційності Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222 – IV.

Відповідне подання надійшло від 252 народних депутатів.

2 вересня міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що Міністерство юстиції України направило до КС свій висновок про наявність підстав для скасування змін до Конституції 2004 року.

«Ми отримали запит від КС і я поставив свій підпис під точкою зору, яка стосується можливості ухвалення рішення щодо неконституційності закону, яким вносилися зміни до Конституції», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.