Кабмін почав готуватися до відзначення 15-ї річниці української Конституції

17:35, 08 вересня 2010
Право
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Пропозиції передано на розгляд Президента

Кабінет Міністрів пропонує затвердити указом Глави держави план заходів, пов‘язаних з відзначенням у 2011 році 15-ї річниці Конституції України. Проект відповідних заходів, що був розроблений Міністерством юстиції, уряд ухвалив на своєму засіданні 8 вересня.

Як повідомив Міністр юстиції Олександр Лавринович, ювілейну річницю Основного закону країни Кабінет Міністрів пропонує відзначити широким колом заходів на центральному, обласних та районних рівнях.

До організації та участі у заходах пропонується залучити органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, міжнародні, громадські організації, політичні партії, народних депутатів України, діячів науки та культури.

Відповідні пропозиції передано на розгляд Президента України Віктора Януковича.

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