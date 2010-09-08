Кабмін почав готуватися до відзначення 15-ї річниці української Конституції

Кабінет Міністрів пропонує затвердити указом Глави держави план заходів, пов‘язаних з відзначенням у 2011 році 15-ї річниці Конституції України. Проект відповідних заходів, що був розроблений Міністерством юстиції, уряд ухвалив на своєму засіданні 8 вересня.

Як повідомив Міністр юстиції Олександр Лавринович, ювілейну річницю Основного закону країни Кабінет Міністрів пропонує відзначити широким колом заходів на центральному, обласних та районних рівнях.

До організації та участі у заходах пропонується залучити органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, міжнародні, громадські організації, політичні партії, народних депутатів України, діячів науки та культури.

Відповідні пропозиції передано на розгляд Президента України Віктора Януковича.