Зоозахисні організації пікетували КМДА

Представники зоозахисних організацій вкотре пікетували Київську міську державну адміністрацію з вимогами припинити знищення безпритульних тварин у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники тримали плакати з гаслами: ”Ні Євро-2012 на кістках тварин”, ”Їх кров на ваших руках”, ”Україні - державну програму від жорстокості”.

Учасники акції вимагали негайно розпочати виконання ”Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами”, зокрема, негайно зупинити відловлювання і знищення безпритульних тварин на вулицях міста та ввести в дію міську програму реєстрації та ідентифікації домашніх тварин.

Крім того, зоозахисники вимагають частину коштів з міського бюджету, що нині витрачаються на знищення тварин, спрямувати на пільгову й безкоштовну стерилізацію домашніх тварин пенсіонерів або малозабезпечених киян, а також переорієнтувати витрати міського бюджету, що витрачають на знищення тварин, на часткове фінансування вже існуючих притулків.

Як зазначають експерти, проблему тварин не тільки в Києві, а й в Україні можна вирішити лише створивши мережу притулків та масовою стерилізацією не тільки безпритульних, а й домашніх собак і кішок.

”На сьогодні в усіх розвинених країнах світу прийняті закони із захисту прав тварин, що є свідченням гуманності суспільства”, - наголосила під час акції президент Асоціації зоозахисних організацій України Ася СЕРПИНСЬКА.

При цьому зоозахисники підкреслили, що відловлювання і вбивство однієї тварини обходиться міському бюджету у 434 грн. Водночас вони стверджують, що цих коштів вистачило б на стерилізацію трьох тварин.

Учасники акції передали співробітнику мерії листа на ім’я першого заступника голови КМДА Олександра ПОПОВА з проханням звернути увагу на жорстоке знищення безпритульних тварин в столиці.