Через смерть вагітної прокуратура перевірить обллікарню

Прокуратура Кіровоградської області проведе комплексну перевірку роботи обласної лікарні у зв’язку зі смертю 21 липня 2010 року вагітної жінки та втрати плоду ненародженої дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив прокурор області Олег ЛЕВИЦЬКИЙ.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.140 Кримінального кодексу України.

«Там (в обласній лікарні - УНІАН) жахливий стан лікування хворих. Лікарні виділяються чималі бюджетні кошти, і при цьому кожен хворий повинен написати заяву про так зване «добровільне» пожертвування на суму 500 грн., а потім ще платить за кожен рух медиків. Виникає питання, куди ідуть ці кошти», - зауважив О.ЛЕВИЦЬКИЙ.

Він повідомив, що перевірки проводитимуть працівники прокуратури із залученням медичних спеціалістів.

«На сьогодні є результати місцевої судово-медичної експертизи. Для встановлення спірних питань щодо кваліфікованості дій лікарів, які надавали допомогу, матеріали направлені в Київ на повторну експертизу», - зазначив прокурор.

За його словами, за фактом загибелі 12 серпня 2010 року породіллі в Кіровоградському міському пологовому будинку №2 прокуратурою також порушено кримінальну справу (ч.1 ст.140 Кримінального кодексу України). Там жінка померла від ускладнень після кесаревого розтину.