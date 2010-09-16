Членом Вищої кваліфкомісії суддів призначено Сокуренка

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ підписав наказ про призначення Дмитра СОКУРЕНКА членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Призначення відбулося за квотою Міністерства юстиції відповідно до пункту 3 частини першої статті 92 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Д.СОКУРЕНКО є начальником Головного управління юстиції в Києві.

***Вища кваліфікаційна комісія суддів України є постійно діючим органом у системі судоустрою України.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України веде облік даних про кількість посад судді у судах загальної юрисдикції, проводить добір кандидатів на посаду судді вперше, вносить до Вищої ради юстиції рекомендацію про призначення кандидата на посаду судді для подальшого внесення відповідного подання Президентові України, здійснює інші повноваження, передбачені законом «Про судоустрій і статус суддів».

Зокрема, на Вищу кваліфкомісію покладено повноваження приймати рішення про відсторонення судді від посади у зв`язку з притягненням його до кримінальної відповідальності на підставі постанови генерального прокурора України; розглядати заяви та повідомлення про дисциплінарну відповідальність суддів місцевих та апеляційних судів, за наявності підстав порушувати дисциплінарні справи й здійснювати дисциплінарне провадження тощо.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України діє у складі одинадцяти членів, які є громадянами України, мають вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше двадцяти років. До складу Комісії входить одна особа, яка призначається Міністром юстиції України.