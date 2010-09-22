Карпачова постійно фіксує факти насильницьких дій проти журналістів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА констатує, що постійно фіксує факти насильницьких дій проти журналістів.

Як повідомляє прес-служба Уповноваженого ВР, про це вона сказала під час зустрічі з президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлютом ЧАВУШОГЛУ, який перебуває з візитом в Україні.

За її словами, упродовж 19 років незалежності в Україні загинуло понад 40 представників ЗМІ.

Говорячи про оприлюднені днями повідомлення Генеральної прокуратури України про завершення розслідування резонансної справи Гонгадзе, Н.КАРПАЧОВА поінформувала про свою зустріч з матір’ю журналіста 20 вересня у Львові.

“Позиція Омбудсмана України, яку повністю поділяє Леся ГОНГАДЗЕ, полягає в наступному: допоки не будуть притягнуті до суду усі замовники цього злочину, справу Георгія Гонгадзе не можна вважати завершеною”, - йдеться у повідомленні.