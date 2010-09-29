Наливайченко виступає за проведення люстрації в Україні

Голова Політради партії «Наша Україна», екс-голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО переконаний, що в Україні необхідно провести люстрацію.

Як повідомляє прес-служба партії, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

«Саме тому, що я започатковував цей процес, я саме так і думаю, і діяв. Люстрація в цій країні обов’язкова. Треба забрати всі архіви від комуністів і оприлюднити їх, надати їх громадянам. Кожен повинен знати правду», - наголосив він.

Говорячи про слідчі дії СБУ щодо директора Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» Руслана ЗАБІЛОГО, В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що брав би навпаки таких людей на роботу. “Саме з ними ми передали приміщення тюрми на Лонцького. Все те, що зараз відбувається – це агресія», - підкреслив голова Політради «Нашої України».