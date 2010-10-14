Уряд затвердив порядок особистого прийому громадян у Кабміні

Уряд затвердив порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Кабінеті міністрів України.

Текст відповідної постанови від 12 жовтня 2010 р. № 924 розміщений на Урядовому порталі.

Згідно з порядком, особистий прийом громадян першим віце-прем’єр-міністром, віце-прем’єр-міністрами України та міністрами проводиться у приймальні Кабінету міністрів у визначені графіком дні з 15-ї до 17-ї години. У разі відсутності першого віце-прем’єр-міністра чи одного з віце-прем’єр-міністрів, інших членів Кабміну особистий прийом громадян проводять уповноважені ними посадові особи. Графік особистого прийому громадян членами уряду затверджує та в разі потреби вносить до нього зміни міністр Кабінету міністрів за погодженням з прем’єр-міністром України.

Крім того, попередній запис на особистий прийом до членів уряду проводиться працівниками Управління роботи зі зверненнями громадян Секретаріату Кабінету міністрів України разом з працівниками служб членів Кабміну у визначені графіком дні з 10-ї до 13-ї години. Запис громадян на прийом до першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів проводиться у разі, коли питання, порушене громадянином, не вирішено після особистого прийому іншими членами уряду відповідно до компетенції.

При цьому порядком визначається, що, прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України проводиться в першочерговому порядку.

Особистий прийом громадян у дні, не визначені графіком, крім вихідних та святкових, проводиться працівниками Управління з 10-ї до 13-ї та з 14-ї до 17-ї години, в суботу — з 10-ї до 13-ї години.

Вхід громадян до приймальні Кабінету міністрів не потребує оформлення перепустки та пред’явлення документів, що посвідчують особу.