Реєстр нерухомого майна запрацює за іншими правилами

Мін‘юст затвердив порядок ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Зокрема, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ підписав наказ щодо внесення змін до Тимчасового порядку ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно в редакції від 28 січня 2003 року. Наказ Міністерства юстиції розроблено у зв’язку зі змінами, що відбулися у законодавчому регулюванні відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно.

Оновлений порядок ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно визначає процедуру внесення інформації до Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також пошуку та надання інформації з нього.

Так, зокрема, визначено порядок надання інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно. Наказом Мін‘юсту встановлено, що інформаційна довідка з Реєстру прав виготовлятиметься на бланку відповідного БТІ. При формуванні витягу з Реєстру обов‘язково вказуватиметься прізвище, ім`я, по батькові реєстратора та керівника БТІ. При цьому, за постачанням, зберіганням, обліком та звітністю про витрачання спеціальних бланків для видачі витягів про державну реєстрацію прав, витягів з Реєстру прав та свідоцтв про право власності на нерухоме майно здійснюватиметься суворий контроль.

Наказом також визначено необхідність перенесення записів з паперових носіїв до Реєстру прав власності на нерухоме майно. Такі записи в Реєстр переноситимуться реєстраторами БТІ.

У новій редакції Тимчасового положення визначаються повноваження реєстратора бюро технічної інвентаризації щодо здійснення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно; перелік документів, необхідних для проведення державної реєстрації прав і вимоги до таких документів; чітка послідовність дій реєстратора щодо проведення державної реєстрації прав тощо.

Як повідомлялося, 16 березня 2010 року набрав чинності Закон України ”Про внесення змін до Закону України ”Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” та інших законодавчих актів України”.

Згідно з пунктом 3 розділу ІІ ”Прикінцеві та перехідні положення” Закону до 1 січня 2012 року державна реєстрація права власності та права користування (сервітут) на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках; права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами; права власності на об’єкти незавершеного будівництва, а також облік безхазяйного нерухомого майна, довірче управління нерухомим майном проводиться реєстраторами бюро технічної інвентаризації, створеними до набрання чинності цим Законом та підключеними до Реєстру прав власності на нерухоме майно.