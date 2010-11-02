ВРЮ рекомендує звільнити 4-х суддів Верховного Суду

Вища рада юстиції рекомендує депутатам Верховної Ради України розглянути і задовольнити заяви про відставку за власним бажанням чотирьох суддів Верховного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення з цього приводу було ухвалено сьогодні членами ВРЮ за розглядом заяв про звільнення, отриманих від суддів ВСУ Валерія ДАНЧУКА, Євгена ЛЕВЧЕНКА, Володимира ПЕРЕПЕЙЧАЯ та Юрія СЄНІНА.