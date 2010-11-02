Суд у Венеції незабаром розгляне позов українських моряків

У Міністерстві закордонних справ України не виключають, що суд у Венеції протягом двох днів ухвалить рішення за позовом українських моряків – членів екіпажу судна Delphin, яким судновласник заборгував заробітну плату.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це повідомив заступник глави МЗС Руслан ДЕМЧЕНКО.

Він нагадав, що ситуація довкола судна Delphin перебуває на особливому контролі Міністерства закордонних справ України.

Генеральне консульство України в Мілані підтримує постійний зв’язок з українськими громадянами-членами екіпажу німецького пасажирського лайнера Delphin, заарештованого наприкінці жовтня ц.р. у Венеції, підкреслив Р.ДЕМЧЕНКО.

Р.ДЕМЧЕНКО також поінформував, що, за інформацією капітана судна, у другій половині сьогоднішнього дня у м.Гамбург (ФРН) відбудеться зустріч представників компанії-оператора, власника та адміністратора процесу банкрутства, у ході якої сторони мають узгодити виплату заробітних плат членам екіпажу, процедуру звільнення судна з-під арешту та день можливого буксирування судна з порту м.Венеція.

„Відповідне рішення суду м.Венеція, за позовом екіпажу, може бути прийняте протягом наступних двох днів”, - зазначив Р.ДЕМЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС, 12 жовтня круїзне судно Delphin Voyager (власник – грецька компанія Enterprises Shipping and Trading S.A., оператор – німецьке підприємство Marine Trade Consulting Gmbh), що прямувало з Венеції до Стамбула, здійснило плановий захід до грецького порту Пірей.

За повідомленням Посольства України в Грецькій Республіці, компанія-оператор відмовилася виконати фінансові зобов’язання перед екіпажем судна, у складі якого 171 громадянин України, з огляду на оголошення себе банкрутом.

У зв’язку із ситуацією, що склалася, Посольство України в Греції одразу розпочало вжиття заходів консульського реагування супроводу з метою забезпечення повернення українських моряків на Батьківщину. Українським морякам було запропоновано підписати доручення адвокату Міжнародної профспілки моряків (ITF) на представництво їхніх інтересів з метою стягнення заборгованості у судовому порядку.

15 жовтня за рахунок судновласника та за сприянням українського дипломатичного представництва чартерними рейсами були відправлені на Батьківщину 100 громадян України зі складу екіпажу судна.