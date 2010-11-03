Зовнішня розвідка розсекретила архіви періоду окупації

Службою зовнішньої розвідки України у рамках заходів з пошуку й опрацювання архівних документів, які мають історичну і культурну цінність, розсекречено документи щодо діяльності розвідувальних підрозділів і органів державної безпеки України напередодні Великої Вітчизняної війни, періоду окупації Києва і звільнення української столиці у листопаді 1943 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Служби зовнішньої розвідки України.

У розсекречених документах - в доповідях агентури розвідки, розвідувальних зведеннях Українського штабу партизанського руху - викладається узагальнена інформація, одержана розвідувальним шляхом, про стан справ на окупованій території України.

У доповідній записці Управління Народного комісаріату державної безпеки по Київській області ”Про виявлені військові, адміністративні, каральні і господарські заклади, які знаходилися в Києві у період окупації” детально відображена організаційна структура всіх окупаційних установ Києва із зазначенням їхніх керівників. Цікавою для дослідників може бути інформація про добутий розвідкою наказ Гітлера, у якому вказується на необхідність знищення боєздатного чоловічого населення при відступі з території України.

За попередньою оцінкою фахівців, ці матеріали є оригінальними і мають історичне значення.

Крім того, в галузевому державному архіві СЗР України виявлено розвідувальне зведення, підготовлене розвідувальним відділом штабу Київського особливого військового округу і датоване 10 травня 1941 року. У ньому містяться конкретні відомості про активний рух гітлерівських військових частин у квітні – травні 1941 року до радянського кордону, накопичення резервів наступального характеру, форсоване будівництво стратегічних комунікацій та інженерних споруд, прибуття понтонних підрозділів, мобілізацію чисельних військових частин у суміжних з Україною державах. Зазначені відомості є ще одним свідченням того, що розвідка завчасно інформувала вище командування Радянської Армії і керівництво держави про підготовку гітлерівської Німеччини до нападу на Радянський Союз.

Служба зовнішньої розвідки України передала оригінали розсекречених архівних документів Національного музею історії Великої Вітчизняної війни для їх експонування і подальшого опрацювання вченими, істориками та дослідниками.