КС ще не відкривав провадження про строки повноважень ВР

Конституційний Суд поки що не відкривав провадження за поданням Центральної виборчої комісії щодо тлумачення ч. 1 ст. 76 Конституції 1996 року стосовно строків повноважень Верховної Ради, обраної 30 вересня 2007 року, для визначення дати проведення чергових парламентських виборів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КС.

Станом на сьогоднішній день подання знаходиться на розгляді в Секретаріаті Конституційного Суду.

Водночас сьогодні відбудеться друге засідання КС, на якому розглядатиметься справа за зверненням Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції щодо проведення чергових виборів народних депутатів, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів вимогам статей 157 і 158 Конституції України за процедурою письмового слухання.

Засідання відбудеться у закритому режимі.

У перехідних положеннях законопроекту чітко встановлено, що чергові вибори до ВР проводяться в останню неділю жовтня 2012 року (це буде 28 жовтня 2012 року), а чергові вибори Президента - в останню неділю березня 2015 року (27 березня 2015 року).

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня до Конституційного Суду України надійшли конституційні подання парламенту і Центральної виборчої комісії щодо законопроекту про внесення змін до Основного Закону і строків повноважень Верховної Ради VI скликання, обраної 30 вересня 2007 року.

Ухвалою Колегії суддів Конституційного Суду України від 29 жовтня 2010 року відкрито конституційне провадження у справі за цим зверненням ВР.

КС вирішив провести розгляд справи невідкладно у формі письмового слухання. Суддя-доповідач у справі – Павло ТКАЧУК. Перше засідання відбулось 9 листопада.

10 листопада заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА повідомив, що Центральна виборча комісія не отримувала повідомлення Конституційного Суду України про відкриття провадження за поданням ЦВК стосовно строків повноважень Верховної Ради, обраної 30 вересня 2007 року, для визначення дати проведення чергових парламентських виборів.

Довідка УНІАН. 1 жовтня Конституційний Суд скасував зміни до Конституції, внесені у грудні 2004 року (так звану “політреформу”), якими термін повноважень ВР був збільшений з 4-х до 5-ти років.

У статті 77 чинної Конституції вказано: “Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України”.

Вибори до ВР 6-го скликання відбулися 30 вересня 2007 року.