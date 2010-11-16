Пшонка розподілив повноваження в ГПУ

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА видав розпорядження щодо розподілу службових обов’язків між своїми заступниками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, згідно з цим документом, на 1-го заступника генпрокуррора Рената КУЗЬМІНА покладено обов’язки відповідати за роботу Управління з розслідування особливо важливих справ, дотримання законів на транспорті, об’єктах оборонної промисловості.

Заступник генпрокурора Євген БЛАЖІВСЬКИЙ відповідатиме за роботу Головного управління з дотримання законів при оперативно-розшуковій діяльності, дізнання, нагляд за дотриманням законів у спецпідрозділах; Віктор ВОЙЦИШЕН - за Головне слідче управління; Михайло ГАВРИЛЮК - за Головне управління підтримання обвинувачення в судах; Віктор ЗАНФІРОВ - за Головне управління з дотримання законів, прав і свобод, захисту інтересів держави (також наділений правом брати участь у засіданнях уряду). Анатолій ПРИЖКО, згідно наказу, очолить Головне управління військових прокуратур і управління нагляду за дотриманням законів при виконанні судових рішень.