Профспілки провели акцію проти “трудового рабства”

Перед Верховною Радою активісти профспілок і Всеукраїнського об’єднання “Свобода” провели акцію проти ухвалення парламентом у чинній редакції проекту Трудового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні близько 70 активістів Конфедерації вільних профспілок України, Всеукраїнської профспілки “Народна солідарність”, Федерації профспілок працівників малого та середнього бізнесу та представники ВО “Свобода” провели пікетування перед будівлею Верховної Ради.

Учасники акції протесту висували вимоги щодо неприпустимості ухвалення парламентом проекту Трудового кодексу в редакції, підтриманій профільним парламентським комітетом до другого читання.

“Це суттєво погіршило б правове становище трудящих та умови діяльності профспілок, а також суперечило б міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері трудових стандартів, закріплених конвенціями Міжнародної організації права”, - пояснюють свої вимоги представники профспілок.

Активісти закликали народних депутатів провести стосовного нового проекту Трудового кодексу парламентські слухання, які б “дали змогу максимально аргументовано обговорити ті положення кодексу, які викликають критику організацій громадянського суспільства”.

Учасники акції оприлюднили свої вимоги на плакатах та листівках, де наголошувалося, що проект Трудового кодексу є “узаконеним рабством”. Активісти також закликали парламент зайнятися “ділом, а не словом”.

При цьому активісти висловили критичні зауваження щодо позиції чинного міністра економіки, лідера Соціалістичної партії Василя ЦУШКА.

“Очільник Соціалістичної партії ЦУШКО займає міністерську посаду в уряді АЗАРОВА-ТІГІПКА. Проте ЦУШКО і пальцем не поворушив, аби зупинити проходження рабського Трудового кодексу. Отже, він несе відповідальність за цей злочинний документ на рівні з його авторами”, - наголосив заступник голови Київської міської організації ВО “Свобода” Юрій НОЄВИЙ.

За його совами, “Свобода” виступає проти ухвалення Трудового кодексу, норми якого передбачають “необмеженість робочих днів і тижнів, встановлення відеоспостереження за працівниками на робочих місцях, скорочення строків повідомлення роботодавцем працівника про звільнення”.

“Фактично, Трудовий кодекс у існуючій редакції - це продовження політики соціальної, національної та культурної українофобії, яку сповідує режим ЯНУКОВИЧА. А після тотальної фальсифікації виборів цей режим став тоталітарним”, - також заявив представник ВО “Свобода”.