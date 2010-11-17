Встановлені Міністерством охорони здоров’я параметри розмірів наркотиків фактично прирівнюють наркозалежність до злочину

Встановлені Міністерством охорони здоров’я України параметри розмірів наркотичних засобів фактично прирівнюють наркозалежність до злочину, що загрожує сплеском епідемії ВІЛ/СНІД в державі.

Про це заявили керівники Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні Андрій КЛЕПІКОВ та Міжнародного фонду «Відродження» Євген БИСТРИЦЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі Альянсу.

Як зазначається у повідомленні, внаслідок набуття чинності наказу Міністерства охорони здоров’я України № 634 (щодо зміни до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу - УНІАН) рівень криміналізації споживачів найбільш поширених у незаконному обігу наркотиків, що вживаються ін’єкційним шляхом, підвищився у 20 разів. Відтепер кількість опію ацетильованого, за незаконне зберігання якого настає кримінальна відповідальність в Україні, рівно у 100 разів вища, ніж у сусідній Російській Федерації (0,005 г проти 0,5 г). При цьому судова практика в Україні свідчить, що в окремих випадках навіть залишків цього наркотику у використаному шприці може бути достатньо для притягнення особи до кримінальної відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу України та призначення покарання до трьох років позбавлення волі, зазначили керівники міжнародних організацій.

«Саме ін’єкційне вживання наркотиків на даний час є рушійною силою епідемії ВІЛ-інфекції (58% усіх офіційно зареєстрованих випадків) та гепатиту С в Україні. З підвищенням норм кримінальної відповідальності наркомани не стануть менше колотися, а робитимуть це більш небезпечно. Паралізується робота профілактичних програм обміну використаних шприців, що реалізуються недержавними організаціями та підрозділами Держсоцслужби в рамках Загальнодержавної програми з протидії ВІЛ/СНІД: мільйони шприців лежатимуть на дитячих майданчиках, у під’їздах та біля житлових будинків. Це може обернутися сплеском ВІЛ-інфікування в країни», - заявив А.КЛЕПІКОВ.

«Ми дійсно занепокоєні репресивним характером політики новітньої влади у сфері, що стосується наркозалежних людей. Не підвищується ефективність протидії організованій наркозлочинності. Замість викорінення корупції тих правоохоронців, які борються з незаконними обігом наркотиків, держава робить найпростіше — переслідує у першу чергу людей, хворих на наркотичну залежність. Це нелогічно, це заганяє хворих людей у підпілля, у глухий кут, одночасно ставить під загрозу епідемічне благополуччя мільйонів громадян, які будуть наражатися на більшу небезпеку зараження ВІЛ-інфекцією», - заявив Є.БИСТРИЦЬКИЙ.