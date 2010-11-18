Громадські організації проти інвестування в будівництво житла

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам» (АДПІ) і Асоціація інвесторів будівництва житлового будинку пропонують на законодавчому рівні заборонити інвестування в будівництво житла до отримання забудовником дозволу на виконання будівельних робіт.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив президент ВГО «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам» Олексій ГОНЧАРУК.

”Процес інвестування в будівництво необхідно реформувати”, - сказав він.

За словами О.ГОНЧАРУКА, асоціації спільно з іншими організаціями у сфері захисту прав приватних інвесторів, які вклали кошти в житлове будівництво, розробили законопроект «Про інвестування в будівництво нерухомості», в якому міститься це положення.

Також асоціації пропонують встановити кримінальну відповідальність забудовників за залучення інвестицій від фізосіб до отримання дозволу на будівництво, нецільове використання коштів, подачу недостовірної інформації.

Крім того, в документі пропонується дати чітке визначення термінам «забудовник», «замовник будівництва», «генеральний інвестор будівництва», «функції замовника» і тощо.

Громадські організації пропонують встановити новий порядок виникнення, переходу й припинення речових прав на об`єкти нерухомості, будівництво яких не завершено.

При цьому законопроектом пропонується зобов`язати забудовників, управителів та інших осіб, які здійснюють залучення коштів для будівництва нерухомості в Україні впродовж 3 місяців із моменту ухвалення закону подати в спеціально уповноважені органи державної влади необхідну для контролю за ними інформацію. Для цього передбачається створити системи спеціальних державних органів (або наділити повноваженнями існуючу систему органів) – «інвестиційних комісій при територіальних органах ДАБК» із метою здійснення контролю за залученням інвестицій в будівництво.

Документом також пропонується провести інвентаризацію прав на об`єкти інвестування в об`єктах незавершеного будівництва й встановити порядок її проведення.

Процес інвестування планується зробити прозорим, для чого необхідно зобов`язати забудовника до початку залучення інвестицій офіційно повідомити інвесткомісію про початок залучення інвестицій і надати їй перелік необхідної документації, організувати ведення офіційного сайту об`єкту інвестування, залучати інвестиції виключно на один банківський рахунок.

Також пропонується забезпечити інвесторам право на самоорганізацію та встановити гарантії їх дотримання забудовником. Зокрема, представникам ініціативних груп інвесторів пропонується надати право на негайний прийом місцевих чиновників.

Крім того, документом пропонується встановити вимоги до договорів інвестування в будівництво й затвердити типову форму договору.

Законопроектом передбачено створення системи державного добровільного страхування інвестиційних ризиків інвесторів у будівництво нерухомості, для чого пропонується створити спеціальну державну страхову компанію.

О.ГОНЧАРУК зазначив, що після узгодження законопроекту з усіма громадськими організаціями, які його розробляли, наступного тижня документ планується передати на розгляд профільного комітету Верховної Ради.

Він додав, що асоціації заздалегідь домовилися з рядом народних депутатів для внесення законопроекту до парламенту.