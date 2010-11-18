На Сумщині розпочалися дні кіно про права людини

У Сумській області розпочалися дні документального кіно про права людини.

Жителі Сум, Шостки, Лебедина та Глухова упродовж двох тижнів ознайомляться з найкращими стрічками VII Міжнародного фестивалю Docudays UA та фільмами, що отримали відзнаки найвідоміших міжнародних кінофестивалів документального кіно. Зокрема, як передає кореспондент УНІАН, жителі Сумщини переглянуть фільми ”З дев’ятої до п’ятої”, ”Футбольний батько”, ”Довга дорога додому”, ”Стираючи Девіда”, ”До болю”, ”Тютюновий шлях”, ”Занурення”, ”Могікан”, ”Хімія”, ”Дівчата”, ”Вероніка і саксофон”, ”Не один вдома” та інші.

Як розповів на презентації днів документального кіно директор фестивалю Геннадій КОФМАН, у програму фестивалю ввійшли фільми переможців сьомого Міжнародного фестивалю про права людини, а також фільми-призери зарубіжних кінофестивалів. Ще одна новинка цього сезону - ретроспективи майстрів світової документалістики Сергія БУКОВСЬКОГО (Україна) та Яцека БЛАВУТИ (Польща).

Заступник голови Сумської облдержадміністрації Сергій ГРИЦАЙ наголосив, що Міжнародний фестиваль документальних фільмів – це «неординарна подія у культурному та мистецькому житті Сумщини».

”Відрадно, що жителі області зможуть познайомитися з найкращими фільмами світової кінодокументалістики, у яких порушуються актуальні проблеми суспільства та захисту прав людини”, – сказав він.

Фестиваль триватиме до 21 листопада.