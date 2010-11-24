Макіївський студент зваблював дівчат своїми фото голяка

У Донецькій області працівниками відділу по боротьбі із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, Макіївського міського управління міліції виявлено і притягнуто до відповідальності жителя Центрально-Міського району м. Макіївки, який розповсюдив в інтернеті фотографії з голими частинами свого тіла.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Макіївського міськуправління міліції.

У повідомленні наголошується, що вказані фотографії, за висновком експертизи, мали ознаки порнографії і були підставою для притягнення до відповідальності їх автора.

Провівши розслідування, оперативники вийшли на слід розповсюджувача порнографічних зображень і недавно затримали підозрюваного – ним виявився 20-річний студент. За словами затриманого, такими діями він хотів самостверджуватися в своїх поглядах на сексуальне виховання молодого покоління, а також шукав дівчат, здатних на нетривалі інтимні стосунки.

Як повідомив виконуючий обов`язку начальника відділу по боротьбі із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, Макіївського міськуправління міліції Олександр СИЛАЄВ, ці аморальні діяння студента підпадають під ознаки статті 301 Кримінального кодексу України - «ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів». На даний момент проведені всі необхідні слідчі дії, вилучено обладнання і фотоносії, які використовувалися для розміщення незаконної інформації в мережі інтернет.

Хлопець уже визнав суспільну шкоду своїх діянь і готовий нести відповідальність згідно із законом, додали в прес-службі.