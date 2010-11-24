ТВі оскаржив у суді рішення Нацради про перевірку телеканалу

Телеканал ТВі оскаржив у суді рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про проведення перевірки телеканалу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі телеканалу.

Прес-служба нагадала, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення листом від 11 листопада 2010 року повідомила телеканал ТВі про проведення дводенної перевірки 23-24 листопада. У відповідь ТВі звернув увагу Національної ради на відсутність у неї законних повноважень проводити перевірки телерадіокомпаній.

”Враховуючи те, що Національна рада все одно продовжує вважати себе повноважною проводити перевірки ТРО та не планує скасувати призначену на телеканалі ТВі перевірку, наш канал звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з відповідним позовом”, - йдеться в повідомлені каналу.

У своєму позові ТВі вказує, що серед встановлених законом меж повноважень Національної ради відсутні повноваження проводити перевірки ТРО.

Свого часу відповідні повноваження Нацради проводити перевірки ТРО були зазначені в Законі України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», але 2005 року цей закон було викладено в новій редакції, відповідно до якої до нових повноважень Національної ради не включені повноваження проводити перевірки ТРО.

На ТВі наголошують, що Конституція України дозволяє державним органам діяти виключно в тих межах, які вичерпно визначені законами України. У випадках, коли законодавець бажає наділити той чи інший державний орган повноваженнями проводити перевірки, про це прямо і беззастережно вказується в чинних законах.

З цих підстав ТВі просить суд визнати протиправними дії Національної ради з проведення перевірки каналу, а також просить скасувати саме рішення про проведення перевірки та затверджену Нацрадою Інструкцію про порядок проведення перевірок.

Позов подано 22 листопада 2010 року. Відповідно до статті 107 Кодексу адміністративного судочинства України, питання про відкриття провадження в адміністративній справі суддя вирішує протягом трьох днів з дня надходження позовної заяви до адміністративного суду.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Національна рада з питань телебачення і радіомовлення направила телеканалу ТВі (ТОВ ”ТелеРадіоСвіт”) повідомлення про намір провести дводенну перевірку телерадіокомпанії.

”У повідомленні Нацради зазначено, що предметом перевірки має стати мовлення ТВі у 37 містах України, яке анульоване самою Нацрадою. Нам видається абсурдним намір Нацради здійснити перевірку ліцензії ТОВ ”ТелеРадіоСвіт” з анульованими додатками. Існує юридична невизначеність щодо того, чи можуть вони взагалі бути об’єктом перевірки”, - повідомили у прес-службі ТВі.