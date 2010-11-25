Суд знову переніс розгляд справи про підвищення цін на газ

Призначене на 23 листопада судове засідання у справі про визнання неправомірним підвищення цін на газ знову перенесено на невизначений термін.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного форуму профспілок України (НФПУ).

Як відзначають в профспілках, із дня відкриття провадження у справі про визнання протиправною і скасування постанови НКРЕ №812, якою з 1 серпня 2010 р. було на 50% підвищено ціни на газ, минуло вже чотири місяці. Це є порушенням чинного законодавства, оскільки, згідно із Кодексом адміністративного судочинства України, на розгляд адміністративної справи відводиться не більше одного місяця.

«У розгляді цієї справи суд перевищив всі можливі терміни, а тому є абсолютні підстави вважати, що її розгляд затягується навмисне. Цього разу суддя аргументував перенесення судового засідання тим, що один із членів суддівської колегії перебуває у відпустці. Таке рішення можна розцінювати як суб`єктивне, оскільки із 50 суддів Окружного Адміністративного суду цілком можна було знайти відповідну заміну», - вважає голова НФПУ Мирослав ЯКІБЧУК.

При цьому він зазначив, що зростання ціни на газ істотно позначилося на матеріальному становищі населення. «За існуючих боргах з виплати зарплат в 1,6 млрд. гривень, при тому, що обіцяний владою спрощений механізм отримання субсидій виявився неефективним і брехливим, додаткове фінансове навантаження у зв`язку з подорожчанням газу - це зухвале знущання з власного народу. Політики чудово навчилися набивати власні кишені, тоді як 12,5 млн. українців живуть за межею бідності», - наголосив М.ЯКІБЧУК.

Нагадаємо, що згідно з постановою Окружного Адміністративного суду м. Києва від 22 липня 2010 р. було відкрито провадження у справі за позовом Національного форуму профспілок України до Національної комісії регулювання електроенергетики України про визнання протиправною і скасування постанови №812, якою з 1 серпня 2010 р. було на 50% підвищено ціни на споживчий газ. Перше слухання у цій справі відбулося 16 вересня 2010 року.