Лавринович похвалився в Європі судовою реформою в Україні

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ презентував у ході 30-ї Конференції міністрів юстиції держав-членів Ради Європи кроки, що здійснюються в Україні з реформування судової системи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

Так, у своїй промові О.ЛАВРИНОВИЧ зупинився на основних новелах і прогресивних положеннях ухваленого в липні 2010 року Закону України «Про судоустрій та статус суддів», які спрямовані на становлення в Україні незалежної, і в той же час прозорої системи правосуддя.

Зокрема, міністр юстиції України поінформував європейських колег про кроки, зроблені у напрямках удосконалення системи судів, процедури призначення суддів, щодо реформування механізму притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, нового порядку судового адміністрування, гарантій забезпечення суддів, створення нових механізмів забезпечення незалежності суддів.

Міністр юстиції України наголосив, що реалізація судової реформи покликана не лише вивести на якісно новий рівень систему правосуддя в Українській державі, але й мінімізувати в Україні наслідки такого загального, притаманного не лише українському правосуддю, явища, як корупція в судах.

Під час своєї промови О.ЛАВРИНОВИЧ поінформував також про наступні кроки української влади, що будуть спрямовані на реформування у країні кримінальної юстиції, презентував основні положення майбутньої реформи.

Як повідомлялося, Конференція міністрів юстиції держав-членів Ради Європи триває 24-26 листопада у м. Стамбул (Туреччина).

За підсумками конференції очікується ухвалення рекомендаційної резолюції, в якій європейські міністри юстиції висловлять для Ради Європи своє бачення щодо функціонування системи юстиції в європейських країнах.