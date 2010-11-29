85% українок не знають про організації, що захищають права жінок

Більшість українок не знають про організації, що захищають права жінок.

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського дослідження Інституту Горшеніна.

За даними дослідження, більшість українок (74,5%) вважають насильство в сім`ї актуальною проблемою суспільства. Із них 42,3% відповіли «швидше так», а 32,2% - «точно так» на це питання. Не вважають цю проблему актуальною 16,4% опитаних. Із них відповідь «швидше ні» вибрали 15,1%, «точно ні» - 1,3% респондентів. Важко відповісти на це питання 9,1% громадян України.

Кожна друга українка (50,2%) вважає, що найчастіше жертвою насильства в сім`ї стають жінки. При цьому майже така сама кількість опитаних (45,7%) висловили думку, що насильству в сім`ї найчастіше піддаються діти, а 3,4% припустили, що це – чоловіки. Важко відповісти на це питання – 0,7% респондентів.

Більше половини українок (52,6%) вважають крик і образу найбільш поширеними формами дискримінації й насильства стосовно жінок. При цьому майже половина респондентів (47,3%) вважають, що стосовно жінок поширене фізичне насильство. Далі слідують дискримінація у сфері зайнятості (22,4%), сексуальне насильство (13,7%), погрози і шантаж (9,5%). Вважають всі вище перелічені явища поширеними стосовно жінок 9,3% респондентів, відповідь «інше» на це питання дали 5,2%, важко відповісти - 4,3% респондентів.

Більшість українок (85,4%) не знають про організації, які захищають права жінок, що діють в їхніх містах чи районах. Знають про такі організації 7,1% опитаних, а 7,5% - важко відповісти на це питання.

Як показало дослідження, більше третини українських жінок (38,5%) у разі дискримінації, сексуальних домагань чи домашнього насильства вирішували б проблему самостійно. Майже така сама кількість (35,2%) респондентів повідомили б про події в правоохоронні органи, а кожна десята жінка (11,8%) – по телефону служби довіри. Заявили, що нічого б не робили в подібному випадку, 5,6% опитаних, а 4,3% важко відповісти на це питання.

*** Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему: «Дискримінація і насильство в сім`ї в Україні» з 20 по 22 листопада 2010 року. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 800 жінок віком від 18 років у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,4%.