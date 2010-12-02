На ЦВК подали позов до суду за бездіяльність в питанні оголошення кампанії з виборів до Верховної Ради

Блок Юлії Тимошенко подав позову до суду щодо бездіяльності Центральної виборчої комісії в питанні відмови оголосити початок кампанії з виборів народних депутатів.

Про це УНІАН сьогодні повідомив народний депутат з фракції “БЮТ-Батьківщина” Сергій ВЛАСЕНКО.

За його словами, відповідний позов було подано ще у п’ятницю, 26 листопада, до Київського апеляційного адміністративного суду.

Водночас С.ВЛАСЕНКО не уточнив, коли суд почне розглядати позов БЮТ, зауваживши, що це питання варто адресувати виключно суду.

Як повідомляв УНІАН, раніше С.ВЛАСЕНКО заявляв, що ЦВК проігнорувала закон, не оголосивши 22 листопада старт виборчої кампанії з виборів до Верховної Ради.

«Оскільки є діючий закон про вибори народних депутатів, який передбачає, що за 125 днів до дня виборів ЦВК зобов’язана вчинити відповідні дії, а вона їх не вчинила, то відповідно ми звертаємося до суду», - сказав він.

Довідка УНІАН. 19 листопада Конституційний Суд України визнав конституційним законопроект про внесення змін до Основного Закону щодо проведення чергових виборів народних депутатів, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських селищних, міських голів.

23 листопада Верховна Рада попередньо схвалила ці зміни до Конституції.

Законопроектом передбачено, що наступні вибори до Верховної Ради мають відбутися в останню неділю жовтня 2012 року, а Президента України – в останню неділю березня 2015 року.

Водночас, згідно із Конституцією України від 1996 року, яка, за рішенням КС від 30 вересня 2010 року, знову діє в Україні, Верховна Рада України обирається на 4 роки, а не на 5, як було визначено у скасованому КС Законі України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV.