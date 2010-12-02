Кабмін розрахується з юркомпанією коштами від приватизації

Кабінет міністрів України забезпечить оплату послуг юридичної компанії Akin Gump Strauss Hauer & Feld, LLP», наданих ДП «Укрвакцина» на суму 1,9 млн. грн., за рахунок продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) і коштів від приватизації.

Про це йдеться в постанові уряду №1076 від 29 листопада 2010 року, опублікованій на сайті КМУ.

Цією постановою Кабмін вніс зміни до своєї постанови №1052 від 1 листопада 2010 року, доповнивши її словами «за рахунок надходжень від цільового розміщення державних цінних паперів, а у разі їх недостатності - від приватизації державного майна або продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які перебувають у державній власності й на яких розміщено об`єкти, що підлягають приватизації».

Як повідомлялося, Державне підприємство «Укрвакцина» у вересні цього року заявило про намір найняти міжнародну юридичну компанію Akin Gump Strauss Hauer & Feld, LLP для надання консультативних послуг із юридичних питань і для представництва в Україні і за її межами.

Довідка УНІАН. ДП «Укрвакцина» створено в 1993 році для забезпечення імунобіологічними препаратами лікувально-профілактичних, санітарно-епідеміологічних, науково-дослідних установ системи Міністерства охорони здоров`я.

Akin Gump Strauss Hauer & Feld - юридична фірма, в якій працюють понад 800 адвокатів і консультантів, включає 14 офісів по всьому світу, зокрема у Вашингтоні, Лондоні, Женеві та Москві.