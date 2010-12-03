МВС продовжує розшук організатора вбивства Максима Курочкіна

МВС України продовжує розшук організатора вбивства російського бізнесмена Максима Курочкіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив перший заступник начальника Департаменту карного розшуку МВС України Сергій РЕДЬКА.

«За всіма нашими даними, він (організатор) знаходиться за межами України і не є громадянином України», - сказав він, зауваживши, що ця особа, швидше за все, є громадянином Російської Федерації, і саме тому до розшуку також залучені і російські правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, М.Курочкіна було застрелено 27 березня 2007 року у Києві під час конвоювання до Святошинського районного суду, який розглядав кримінальну справу, порушену щодо російського бізнесмена за фактом здирництва. Також був поранений співробітник конвою.

21 квітня 2007 року тодішній в.о. голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив про затримання в Дніпропетровську двох виконавців вбивства М.Курочкіна.

Того ж дня прес-служба Генеральної прокуратури України повідомила, що СБУ та МВС затримано ряд осіб, яких обґрунтовано підозрюють у причетності до скоєння навмисних вбивств М.Курочкіна та директора дніпропетровського ринку “Озерка” Володимира Воробйова і ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

26 березня цього року, працівники слідчого управління Головного управління МВС України у м. Києві встановили особу кілера, який вбив у Києві М.Курочкіна. Цей чоловік раніше проживав у Дніпропетровську, але згодом отримав російське громадянство. Також встановлено, що колись він працював у спеціальному підрозділі однієї з силових структур.