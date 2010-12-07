Керівник ПП постане перед судом за вирубку дерев

У Запоріжжі прокуратура закінчила розслідування і передала до суду кримінальну справу щодо директора місцевого приватного підприємства, який знищенням зелених насаджень і засміченням земель у центрі Запоріжжя заподіяв збитків на суму 7 млн. грн.

Як повідомив УНІАН заступник прокурора Запоріжжя Сергій ЛИШНІКОВ, кримінальну справу щодо керівника ПП було порушено у вересні п.р., коли під час прокурорської перевірки і було встановлено факт знищення зелених насаджень на території близько 1 га і засмічення площ.

Дані дії керівника ПП, який дав розпорядження про проведення таких робіт, були кваліфіковані органами прокуратури як злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК - ”Зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків”.

Додаткова перевірка показала, що на підприємстві, очолюваному нині підсудним директором, також використовувалася праця кількох найманих робітників, які не були оформлені у встановленому законодавством порядку, - тобто було скоєно злочин, передбачений ст. 172 Кримінального кодексу України - ”Грубе порушення законодавства про працю”.

”На сьогодні розслідування кримінальної справи завершено. Матеріали передано на розгляд до суду. Керівнику приватного підприємства загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 6 років”, - сказав С.ЛИШНІКОВ.