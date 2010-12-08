У Криму міліція затримала педофіла

У місті Саки на заході Криму співробітники міліції затримали чоловіка, що перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері, який в парку намагався зґвалтувати десятирічного хлопчика.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в АР Крим, щодо затриманого порушені кримінальні справи за статтями «насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом» і «примушення до вступу у статевий зв`язок».

30-річний чоловік прибув на лікування в один з сакських санаторіїв. Гуляючи на березі озера, помітив у парку двох хлопчиків 8-ми і 10-ти років, запропонував їм заробити, сказавши, що йому потрібна допомога. Діти заховали запропоновані гроші в кишені і відправилися разом з чоловіком. Завівши хлопчиків у затишне місце парку, він почав демонструвати їм свої статеві органи. Діти втекли і розповіли про те, що сталося, батькам, однак ті, враховуючи, що хлопчики фізичному насильству не піддалися, в міліцію звертатися не стали.

Чотири дні опісля батьки 10-річного хлопчика, вийшовши разом з сином на прогулянку, на певний час залишили його біля входу до парку, а самі пішли в магазин. До хлопчика знову підійшов той самий чоловік і, пригадавши тому втечу, силою змусив йти з ним туди, куди він скаже, і спробував зґвалтувати. Після повернення батьки не знайшли сина і викликали співробітників міліції. Правоохоронці затримали педофіла. Ведеться слідство.

У кримському главку також повідомили, що цього року у Саках міліція порушила п`ять кримінальних справ за фактами розбещення неповнолітніх і дві кримінальні справи за фактами насильницького задоволення статевої пристрасті у збочених формах, скоєні щодо малолітніх.