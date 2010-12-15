Екологи проти законопроекту про полювання в заповідниках

Київський еколого-культурний центр закликає народних депутатів України не ухвалювати законопроект про полювання в заповідниках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КЕКЦ, директор Київського еколого-культурного центру Володимир БОРЕЙКО повторно звернувся з відкритим листом до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА з проханням «не ганьбити Верховну Раду і не ухвалювати скандальний законопроект про полювання в заповідниках».

У КЕКЦ відзначають, що днями у Верховній Раді, незважаючи на численні протести громадськості та преси, повторно зареєстровано законопроект про відкриття полювання в заповідниках (проект закону ”Про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» № 7421 від 2.12.2010 р.), авторами якого стали народні депутати Ігор РИБАКОВ, Володимир КАПЛІЄНКО, Геннадій ЗАДИРКО, Микола КОМАР, Валерій КАМЧАТНИЙ.

В.БОРЕЙКО наголошує, що депутати пропонують відкрити полювання в антропогенних зонах біосферних заповідників, охоронних зонах заповідників і національних парків, в заповідниках.

«Цікаво, що практично такий само законопроект про відкриття полювання в заповідниках (№ 7288 від 22.10.2010 р., підготовлений депутатами Володимиром МАКЕЄНКОМ і Леонідом КЛІМОВИМ), одержавши негативну оцінку першого віце-прем`єра України Андрія КЛЮЄВА, міністра Кабінету міністрів Анатолія ТОЛСТОУХОВА, міністра Мінприроди Миколи ЗЛОЧЕВСЬКОГО, а також українських ЗМІ та екологічних організацій, був депутатами невдовзі відкликаний. І ось тепер практично такий само текст скандального законопроекту спливає вже під іншими іменами», - зазначає В.БОРЕЙКО.

За його словами, полювання в нинішніх умовах є не просто забавою, а екологічно небезпечним видом діяльності. За інформацією експерта, через полювання за останні 15 років в Україні чисельність кабана, козулі, диких гусаків, лосів та інших мисливських тварин знизилася на 30-70%. В даний час мисливськими господарствами зайнято 78% території України, а заповідниками - лише 0,5% території країни.

«В результаті такої диспропорції у диких тварин відняли практично весь життєвий простір, де вони ще могли б спокійно розмножуватися», - наголосив В.БОРЕЙКО.