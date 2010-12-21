Законопроект про пенсійну реформу відкладено у часі

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН наголошує, що законопроект про пенсійну реформу може бути розглянутий лише на наступній сесії парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції (наступна сесія ВР розпочнеться у перший вівторок лютого – УНІАН).

В.ЛИТВИН наголосив, що прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запевнив, що законопроект щодо пенсійної реформи буде повернуто сьогодні до ВР. (УНІАН: уряд забрав із парламенту на доопрацювання законопроект щодо проведення пенсійної реформи).

В.ЛИТВИН нагадав, що у п’ятницю під час Години запитань до уряду буде заслухано інформацію віце-прем’єр-міністра України - міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА щодо проведення пенсійної реформи.

На думку голови ВР, після цього законопроект необхідно «опублікувати для широкого обговорення, щоб тут не наламали дров». «Бо це не Податковий кодекс, це документ, який зачіпає більш глибинні пласти людського життя», - додав В.ЛИТВИН.

Він зазначив, що після цього необхідно розглядати даний законопроект вже у парламенті.