Пенсійний фонд затвердив порядок розстрочки штрафів і пені

Правління Пенсійного фонду (ПФ) своєю постановою №27-2 від 23 листопада 2010 року затвердило порядок розстрочки сум штрафів і пені, які нараховані й не сплачені або підлягають нарахуванню підприємствам, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Документ зареєстровано в Мінюсті від 15 грудня 2010 року, текст постанови розміщено на офіційному сайті фонду.

Постановою ПФ також затверджено порядок списання заборгованості за штрафами і пені вугле- і торфовидобувним підприємствам, які належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Генпрокуратурі зазначали, що заборгованість до Пенсійного фонду цього року вдалося зменшити з більш ніж 3,5 млрд. грн., які були зафіксовані на початку цього року, до 2,2 млрд. грн. (станом на жовтень).