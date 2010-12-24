Міліція обіцяє не карати громадян, які дозволять собі зайвого на свята

09:45, 24 грудня 2010
Право
0 0

Ставлення буде толерантне

Співробітники міліції налаштовані на толерантне ставлення до жителів України, які святкуватимуть Новий рік і Різдво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу в Києві директор Департаменту зв`язків з громадськістю МВС України Дмитро АНДРЕЄВ.

Він підкреслив, що міліціонери будуть коректно ставитися до людей і ”жодних каральних заходів не буде”. ”Ми з розумінням будемо ставитися”, - запевнив він. При цьому Д.АНДРЕЄВ підкреслив, що людей у стані сильного алкогольного сп`яніння міліціонери доставлятимуть до медичних установ. Крім того, він не виключив, що міліція допомагатиме таким людям зв`язуватися з родичами.

У свою чергу, перший заступник начальника Департаменту громадської безпеки МВС України Володимир САЛІМСЬКИЙ нагадав, що розпиття спиртних напоїв у громадських місцях заборонене, проте окремих вказівок жорстко діяти щодо таких людей не буде. Але при цьому він попросив українців адекватно реагувати на зауваження співробітників міліції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter