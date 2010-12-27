Мерія Києва ввела відповідальність інвесторів за реалізацію проектів

У Київській міській державній адміністрації переглянули порядок проведення інвестиційних конкурсів, зокрема, введена відповідальність інвесторів за реалізацію проектів, за якими вони виграли конкурс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник начальника Головного управління економіки та інвестицій КМДА Роман КАЧУР на прес-конференції в мерії.

«Ми визначили новий порядок оплати для переможців інвестиційних конкурсів», - зазначив Р.КАЧУР.

За його словами, тепер після укладення інвестиційного договору впродовж 10 днів, 6 і 12 місяців, тобто в три етапи, інвестору необхідно буде виплатити всю грошову суму, яка передбачена договором.

Крім того, на інвестора покладається зобов`язання щокварталу робити звіт про виконання інвестиційного договору, і впродовж 12 місяців після укладення цього договору затвердити проектно-кошторисну документацію, в якій чітко визначаються графік виконання робіт і графік фінансування цього об`єкту.

«Порушення будь-якого з етапів дозволяє нам, як замовнику і організатору конкурсу, в односторонньому порядку розірвати договір без компенсації сплачених інвестором коштів», - підкреслив Р.КАЧУР.

У свою чергу, присутній на прес-конференції заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО зазначив, що в попередні роки таких вимог до інвестора не було. «Там взагалі не передбачалася передоплата. Тільки за фактом виконаних робіт», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції в мерії Р.КРАМАРЕНКО повідомив, що Київська міськдержадміністрація має намір у лютому наступного року оголосити інвестиційні конкурси з реконструкції і нового будівництва 19 об`єктів у столиці.

За його словами, після півторарічної перерви поновила свою роботу комісія при КМДА із залучення інвесторів. На першому своєму засіданні члени комісії переглянули всі наявні матеріали з проведеної роботі, внаслідок чого була виявлена інформація по близько 130 інвестиційним конкурсам, з яких 92 не реалізуються.