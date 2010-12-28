На Херсонщині працівники аграрного підприємства перекрили трасу

У Херсонській області близько 300 працівників підприємства ЗАТ «Каховка Пром-Агро» перекривали трасу між містами Каховка і Нова Каховка біля повороту на Таврійськ.

Як передає кореспондент УНІАН, працівники підприємства протестували проти дій банку «Надра», який, за їхніми словами, відібрав підприємство у власників. Мітингувальники тримали гасла: «Дайте нам роботу!», «Банк «Надра» - поверни нам роботу!» тощо.

На місце події, де утворився затор з автомобілів, прибули працівники міліції та ДАІ. Останні організували об’їзд транспорту через передмістя Таврійська. Акція розпочалася о 10.00 і до 11.00 завершилася. Міліція, за словами правоохоронців, вмовила людей не перекривати трасу.

Після цього працівники «Каховка Пром-Агро» ще близько години, з 11.30 до 12.30, пікетували в’їзд на власне підприємство. До них вийшов представник банку, який не представився, і повідомив, що усі дії фінансової установи законні і що підприємство не працюватиме, поки власники «Каховка Пром-Агро» не погасять усі борги перед банком. Після спілкування з представником банку пікетування завершилося і його учасники розійшлися.

Як стало відомо УНІАН, 22 грудня представники банку ”Надра” у супроводі службових осіб Департаменту виконавчої служби Мін`юсту та облдержадміністрації пред’явили на підприємстві ухвалу Господарського суду Київської області від 13 грудня, якою суд постановив передати активи підприємства на відповідальне зберігання банку «Надра». Згідно з ухвалою, вказані дії відбуваються у порядку забезпечення позову, за яким банк вимагає стягнути із ЗАТ понад 90 млн. грн. по кредитах, які були отримані підприємством у 2006-2008 роках.

Після пред’явлення ухвали представники банку та особи, що їх супроводжували, зайняли офіси та виробничі приміщення ЗАТ ”Каховка Пром-Агро”. Виробнича діяльність підприємства була зупинена, а персонал підприємства не допускається на робочі місця.

Версію представників банку підтвердив на прес-конференції і губернатор Херсонської області Микола КОСТЯК, який зауважив, що для запобігання насильства дав вказівку керівництву обласної міліції забезпечити дотримання законності у наявній конфліктній ситуації.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Каховка Пром-Агро» засновано у 2006 році. Підприємство специалізується на вирощуванні зернових і технічних культур, на виробництві нерафінованої олії.

За даними Системи розкриття інформації на фондовому ринку України, 100% акцій ЗАТ володіє компанія Dancroft Holdings Limited (Нікосія, Кіпр).