Ув’язнені Новгород-Сіверської колонії голодували не з вини начальства

Генеральна прокуратура України не виявила порушень у діях адміністрації Новгород-Сіверської установи виконання покарань в Чернігівській області, де ув’язнені оголошували голодування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ.

Зокрема, Генпрокуратурою було перевірено інформацію одного із центральних телеканалів України щодо оголошення двотижневого голодування в’язнями Новгород-Сіверської установи виконання покарань в Чернігівській області, які мотивували це неналежними матеріально-побутовим забезпеченням, харчуванням і лікуванням.

В ході перевірки встановлено, що 1 грудня 2010 року четверо засуджених з метою протидії адміністрації оголосили голодування. Приводом для такого вчинку стала відмова керівництва установи задовольнити вимогу засудженого А. про надання тривалого побачення з жінкою, яка не перебуває з ним у родинних стосунках, поінформували в Генпрокуратури. Між тим факт проживання з нею однією сім’єю та наявність спільних дітей не підтверджений. За матеріалами особової справи А. одружений, шлюб у встановленому законом порядку не розірвано, йдеться у повідомленні.

Враховуючи, що за законом тривалі побачення засудженим до позбавлення волі надаються лише з близькими родичами, адміністрація установи на законних підставах відмовила йому у наданні такого побачення, підкреслили в ГПУ.

Окрім цього, прес-службі зазначити, що інші в’язні участі у голодуванні не брали.

Також з’ясовано, що матеріально-побутове, медико-санітарне забезпечення та харчування ув’язнених і засуджених в цій установі відповідають встановленим нормам, що підтверджено перевіркою, проведеною за участю фахівців обласного управління охорони здоров’я, стверджують в Генпрокуратурі.

“Оскільки порушень вимог кримінально-виконавчого законодавства у діях адміністрації установи перевіркою не встановлено, підстави для прокурорського реагування відсутні”, - наголошується у повідомленні.

Як повідомляли деякі ЗМІ, 40 ув`язнених Новгород-Сіверської установи оголосили голодування через неналежні умови утримання, харчування та лікування.

За слів ув`язнених, два тижні вони питимуть тільки воду й чефір. Перший з ув`язнених почав голодувати після того, як йому не дозволили побачення зі співмешканкою. Інші підтримали його ідею.