На Дніпропетровщині за підробку адмінпротоколів порушено справу

Прокуратура Петриківського району Дніпропетровської області порушила кримінальну справу за фактом підроблення 7 адміністративних протоколів про правопорушення службовими особами місцевого райвідділу міліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Встановлено, що посадовці Петриківського райвідділу міліції з метою штучного нарощування показників своєї роботи склали завідомо неправдиві протоколи про адмінправопорушення та підробили пояснення і підписи правопорушників. Правоохоронці навіть сплатили за них штраф (по 17 гривень за кожного з 7 осіб) і все це заради того, щоб покращити статистику результатів своєї роботи.

Так звані правопорушники дізнались про притягнення їх до адміністративної відповідальності лише під час прокурорської перевірки і були дуже здивовані, що вони нібито проживали без паспортів, втратили його через необережність чи допустили проживання у своїй квартирі осіб без паспорта. Кримінальну справу порушено за ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України .