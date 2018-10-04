"Від творця хлопчика в трусиках": в мережі висміяли трейлер "блокбастера" бойовиків "ЛДНР" за участю Поклонської

Коментатори під відео відзначають, що фільм зроблений в кращих традиціях новинних сюжетів на пропагандистських російських каналах.

У соцмережах сміються над трейлером фільму виробництва бойовиків "ЛДНР" "Ополченочка".

Відео на своєму каналі на Youtube опублікував продюсер фільму Роман Разум.

Коментатори під відео відзначають, що фільм зроблений в кращих традиціях новинних сюжетів на пропагандистських російських каналах.

"Від творця "хлопчика в трусиках" і "запіненої бабки", "Який же ідіотизм", "Боже, яка ганьба", "Цей світ влаштував конкурс по досягненню дна?", "Ой, не можу. Кіношміно, недорозвинені капець!", - пишуть в коментарях.

Увага! Відео містить антиукраїнську пропаганду!

На своїй сторінці у Facebook Разум також написав, що у фільмі зіграє колишній "прокурор" Криму Наталія Поклонська. Вона зніметься в епізоді у ролі самої себе.

Як повідомляв УНІАН, у Росії оконфузилися з пам'ятником найманцям, які воювали на Донбасі - нанесли емблему ЗСУ.