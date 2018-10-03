У Росії оконфузилися з пам'ятником найманцям, які воювали на Донбасі: нанесли емблему ЗСУ (фото)
07:30, 03 жовтня 2018Русский міръ
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На Уралі встановили пам'ятник найманцям "ЛДНР" з емблемою ЗСУ.
Пам'ятний знак скопійований з емблеми Сухопутних військ ЗСУ / фото t.me/juchkovsky
Днями у російському Челябінську відкрили пам'ятник російським найманцям-терористам "ЛДНР", які воювали на Донбасі.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив пособник терористів Олександр Жучковський.
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Але встановлення пам'ятника найманцям не обійшлося без конфузу: на мармуровій плиті зображений знак, дуже схожий на емблему Сухопутних військ Збройних сил України - хрест з круглим медальйоном, накладеним на зображення двох схрещених мечів вістрям угору.
Єдина відмінність - український тризуб прихильники терористів замінили написом про "Новоросію" і "військову доблесть".
Нагадаємо, в минулому році в Ростові-на-Дону відкрили пам'ятник російським окупантам, які воювали на Донбасі.
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