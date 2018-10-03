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У Росії оконфузилися з пам'ятником найманцям, які воювали на Донбасі: нанесли емблему ЗСУ (фото)

07:30, 03 жовтня 2018
Русский міръ
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Пам'ятний знак скопійований з емблеми Сухопутних військ ЗСУ / фото t.me/juchkovsky

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив пособник терористів Олександр Жучковський.

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Але встановлення пам'ятника найманцям не обійшлося без конфузу: на мармуровій плиті зображений знак, дуже схожий на емблему Сухопутних військ Збройних сил України - хрест з круглим медальйоном, накладеним на зображення двох схрещених мечів вістрям угору.

Єдина відмінність - український тризуб прихильники терористів замінили написом про "Новоросію" і "військову доблесть".

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Нагадаємо, в минулому році в Ростові-на-Дону відкрили пам'ятник російським окупантам, які воювали на Донбасі.

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Теги: #Донбас#ЗСУ#конфуз