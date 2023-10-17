Він просив пробачення на могилах окупантів за те, що залишився живим.

Українські воїни продовжують знищувати російських загарбників. Цього разу в РФ відзначились дивним некрологом про одного з "двохсотих" окупантів.

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, в Україні "мінуснули" контрактника-розвідника спецпідрозділу ГРУ Олексія Межакова. У спогадах про окупанта один з його товаришів згадав, що той полюбляв ходити на "алею героїв" та просити пробачення за те, "що живий".

"Боженька чує все, включаючи молитви. Олексій Межаков ходив "алою героїв" у Камишині, підходив до кожної могили, молився і говорив: "Хлопці, вибачте, що я живий". Тепер він із ними", - іронічно зазначив експерт, публікуючи некролог.

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Втрати Росії в Україні - останні дані

Як повідомляє український Генштаб, загальні бойові втрати ворога за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 289 тис. 430 (+800 за добу) осіб.

Танків противника було знищено 4 тис. 979 (+14) одиниць, бойових броньованих машин – 9 тис. 405 (+20), артилерійських систем – 6 тис. 936 (+26), реактивних систем залпового вогню – 814.

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