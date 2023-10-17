На Бахмутському напрямку було відбито три атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області.

Російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, протягом доби українські війська відбили понад 10 атак ворога.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали 19 населених пунктів Чернігівської, Харківської, Донецької області та Херсонської областей. Під артилерійським вогнем опинилися близько 120 населених пунктів цих самих областей, а також Сумської, Луганської та Запорізької.

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У Генштабі зауважили, що в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області та ще п’ять атак біля Стельмахівки та Надії Луганської області. На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не проводив.

"На Бахмутському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, протягом доби наші воїни відбили понад 10 атак ворога", - повідомили у Генштабі.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках українські захисники відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області та ще п’ять атак південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

"На Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області", - наголошується у повідомленні.

Крім того, у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, успішно вражають склади та тили противника.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх в районі західніше Вербового Запорізької області. Українські воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - зауважили у Генштабі.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що 15 жовтня російські окупанти продовжили наступ з метою оточення Авдіївки Донецької області. Як зауважують в Інституті, російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступальні операції у зниженому темпі й залишатимуться загрозою для українських сил у цьому районі, попри те, що наразі їм навряд чи вдасться досягти вирішального прориву чи оточити Авдіївку.

Водночас аналітики попереджають, що будь-яке зниження темпів наступальних дій росіян може бути результатом коригування тактичної обстановки, і найближчими днями вони можуть активізувати спроби оточити Авдіївку.

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив, що для російських окупаційних військ Авдіївка стала другим Бахмутом, проте тільки за кількістю втрат.

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