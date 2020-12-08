Президент РФ не бажає, аби народу було відомо його реальне місцезнаходження.

Президент РФ Володимир Путін останні кілька місяців проживав на своїй дачі в Сочі, а не в підмосковній резиденції. Але ця інформація не розголошується, а приховувати її допомагають два абсолютно ідентичних кабінети в різних маєтках Путіна.

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Про це повідомляє "Проект", посилаючись на відкриті дані і чотири інформованих джерела.

Так, 3 листопада Путін вилетів до Санкт-Петербурга — там він дійсно був і публічно оглядав криголам «Віктор Черномирдін». Але далі настає плутанина. За даними сервісу Flightradar24, літак спеціального льотного загону "Росія" з номером RSD 143 (їм літає Путін) і супроводжуючий його борт в той день вилетіли в Пітер з Сочі. Це дуже дивно, тому що, якщо вірити офіційному сайту Кремля, всі попередні дні глава держави нібито працював у своїй підмосковній резиденції Ново-Огарєво. Теоретично можна було б подумати, що Путін вирішив зробити гак Москва-Сочі-Петербург, але Flightradar24 такого не фіксував.

Згідно з сайтом Кремля, з 21 жовтня до 2 листопада Путін працював тільки в Підмосков'ї. Наприклад, 29 жовтня його відвідував глава ВТБ Андрій Костін. Спочатку Путін посадив банкіра у свій кабінет, і вони удвох прямо звідти Дистанційно взяли участь в інвестиційному форумі "Росія кличе!", а потім вже поговорили сам на сам.

Залишається неясно, чому Костін не міг спочатку взяти участь в роботі форуму в Москві, а потім швидко доїхати до підмосковної резиденції президента. Але опубліковані Кремлем фотографії і відео не залишали сумнівів — Путін і глава держбанку сиділи в кабінеті, дуже схожому на підмосковний.

Вже 2 листопада Путін з того ж Кабінету спілкувався по відеозв'язку зі школярами. І знову на kremlin.ru стояла відмітка - Московська область, Ново-Огарєво. Це дивно тому, що співробітники, які забезпечують роботу президента, того дня перебували в Сочі, розповів «Проекту» знайомий одного з них. І якраз звідти ж наступного дня і вилетів президентський літак до Петербурга.

Стверджується, що розгадка виявилася комічною. Насправді Путін знаходиться на Чорноморському узбережжі як мінімум з кінця літа, але не хотів повідомляти про це, оскільки всі чекали на другу хвилю епідемії коронавірусу. За логікою Кремля, народ має думати, що в такий час президент перебуває якомога ближче до столиці. Про це журналістам розповіли два співрозмовники, знайомих з графіком глави держави, а також топ-менеджер держкомпанії.

За словами поінформованих джерел, Путіну побудували на Чорноморському узбережжі копію його кабінету в підмосковному Ново-Огарєво. Це дозволяє фальсифікувати місцезнаходження президента.

Перешкодити фальсифікації могли б журналісти, але з початку епідемії кремлівський пул не діє, і наживо президента бачить тільки знімальна група державного ВГТРК.

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Автор: Дмитро Захаров